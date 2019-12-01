Diputados avalan reforma para que Secretaría de Transportes pueda construir infraestructura hospitalaria

Diputados avalan reforma para que Secretaría de Transportes pueda construir infraestructura hospitalaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 10:47:19
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Ciudad de México, a 9 de abril 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en  lo particular, una reforma artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para que pueda construir infraestructura hospitalaria.

El proyecto fue avalado con 423 votos de todos los partidos representados en la sede legislativa, excepto el PRI, que utilizó sus 37 sufragios para mostrar su desacuerdo.

En la minuta se establece que la SICT tendrá como atribución participar, a solicitud de las autoridades federales competentes, en la construcción, equipamiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura, entre los que se incluyen establecimientos destinados a la prestación de servicios de salud, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Luego de su aprobación, el proyecto de reforma fue turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

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