Diputado David Cortés con bajo desempeño busca curul federal por el PAN

Morelia, Michoacán, a 12 de marzo del 2024.- David Cortés Mendoza, conocido por su falta de asistencia y productividad en la 75 legislatura de Michoacán, ahora busca representar al Partido Acción Nacional (PAN) a nivel federal.

El diputado panista fue uno de los más faltistas entre los 40 integrantes de la 75 Legislatura, con escasa actividad legislativa y envuelto en polémicas, como su detención en 2019 por conducir en estado de ebriedad y ofrecer dinero a la policía para evitar ser arrestado, lo que le valió el apodo de "Lord1000$" en redes sociales.

Ciudadanos lamentan que Cortés Mendoza lucre con las necesidades de las personas y solamente acuda cuando los necesita.

"Ya no se acuerdan de nosotros nada más ahorita que se ocupa el voto", dijo Don Eucario Ayala García.

"No conozco a mi diputado y no estoy de acuerdo porque prometen muchas cosas y se van y ya no vuelven", señaló Marta Martínez.

"Aquí vienen les hacemos propaganda ganan y aquí están de a tiro las calles nada más cuando va a venir alguien es cuando limpian o tapan baches pero mientras se olvidan de la colonia", indicó Sandra Ramírez.

Durante una sesión virtual de la 75 legislatura, mientras los diputados participaban desde sus hogares debido a la pandemia, Cortés Mendoza optó por ejercitarse en su corredora, lo que generó críticas por parte de los ciudadanos de las colonias que supuestamente representa.

Estos aseguran que el diputado solo busca el voto cuando lo necesita y olvida sus promesas una vez en el poder.