DIF Michoacán invita a participar en el Concurso de Balones Decorados 2026

Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2026.- El Sistema DIF Michoacán, en coordinación con el organismo federal, invita a las familias mexicanas a participar en el Concurso de Balones Decorados 2026. Al respecto, la directora general, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, destacó que esta iniciativa busca fortalecer la unión familiar mediante el diseño creativo de piezas inspiradas en el Mundial de Futbol que se celebrará este año en México.

La funcionaria destacó que las familias que tengan interés en desarrollar un diseño deberán elaborar una explicación del diseño en una cuartilla, este será plasmado en un balón que tenga una circunferencia de 68 a 70 centímetros, permitiéndose el uso de diversos materiales como textiles, priorizando hilos con teñidos naturales, madera, fibras vegetales, cartonería, papel, hoja de maíz o pintura popular.

Es fundamental que el diseño sea inédito. Asimismo, el balón deberá estar libre de derechos o responsabilidades con terceros, tales como modelos registrados, empresas, instituciones, artistas u otros certámenes que requieran autorizaciones previas para su exhibición o participación.

Los balones serán recibidos en las instalaciones del Sistema DIF Michoacán del 2 al 13 de marzo de 2026, y entre los documentos que deberán entregarse están la identificación oficial (copia fotostática legible), Clave Única del Registro de Población (CURP), y la ficha técnica completa.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse al Departamento de Jóvenes y Niños en Riesgo al teléfono 443 313 9751, o acudir a la avenida Acueducto 303, en el Centro Histórico de Morelia, de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas. La convocatoria completa está disponible en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1vS5azzUtWOsEHS2SCcZUmdSA04ZBfdwd/view?usp=sharing