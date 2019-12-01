DIF Michoacán clausura curso de verano con arte, diversión y reconocimientos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 13:46:49
Morelia, Michoacán, 14 de agosto de 2025.- El Sistema DIF Michoacán, realizó el evento de clausura del curso de verano 2025, del Centro de Educación Artística y Cultural (CEAC) “José María Morelos”, en el que 180 niñas, niños y adolescentes de entre 4 y 12 años asistieron a las actividades organizadas por la institución.

La directora general del DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, informó que el programa ofreció una alternativa para el periodo vacacional, con el objetivo de facilitar el acceso a espacios formativos y seguros. El curso incluyó nueve talleres: arte creativo, taekwondo, muévete con ritmo, taichí, música, canto, juegos de patio, manualidades artísticas y animación a la lectura.

Además, reconoció el entusiasmo, la creatividad y el compromiso mostrado por las y los participantes a lo largo de las semanas, así como la colaboración del equipo de jóvenes prestadores de servicio social, quienes brindaron acompañamiento y apoyo constante en cada jornada.

Durante la ceremonia de clausura, madres, padres y tutores asistieron al CEAC para acompañar a las y los participantes, personal del Sistema DIF Michoacán entregó reconocimientos y agradecieron el apoyo de quienes contribuyeron con personal en formación.

