Diálogo se mantendrá abierto para resolver dudas sobre Ley de Aguas, señala Segob

Ciudad de México, a 6 de diciembre 2025.- Tras la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley Nacional de Aguas, la cual ya fue remitida al Ejecutivo, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que el diálogo se mantendrá abierto “para quitar cualquier duda” y “tengan o no tengan razón, las personas tienen que ser escuchadas”.

“Continuarán las mesas de trabajo para quitar cualquier duda que hay al respecto. Para atender a los productores agrícolas y campesinos, también a los pequeños, a los medianos, y darles toda la confianza para que puedan trabajar e invertir en el campo”, comentó la funcionaria federal.

Por otra parte, la secretaría Rodríguez Velázquez agradeció a los legisladores por la aprobación de la propuesta de reforma, y mencionó que “en breve” podría ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Agradecer la aprobación de la ley, también los legisladores, legisladoras del Congreso de la Unión que hicieron posible que haya una Ley Nacional de Aguas. Son muy importantes varios de los artículos que contiene esta ley, que conlleva a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, a evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos en algunas regiones del país, y pues a poner orden precisamente en todo lo relativo a la cuestión hídrica”, declaró la titular de Gobernación.

Además, reconoció a los grupos de agricultores y transportistas que participaron y dieron sus opiniones.

“En la mayoría de los casos siempre hay que escuchar a las personas. Tengan o no tengan razón, las personas tienen que ser escuchadas, y así ha sido en la Secretaría de Gobernación”, mencionó.