Destaca Memo Valencia iniciativas a favor de las víctimas

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre de 2026.- “Es para mí una gran satisfacción ser incómodo para el gobierno y lo seguiré siendo, porque esa es mi función como opositor, no vine a quedar bien con nadie, mucho menos con el gobernador, vine a ser la voz que se alce por las víctimas, por los que menos tienen, por los desprotegidos”, aseguró el diputado local del PRI, Memo Valencia, durante la presentación de su Segundo Informe Actividades Legislativas en el Congreso del Estado.

El también presidente estatal del PRI refirió que no solo los priistas se han dado cuenta que la oposición real en México y Michoacán está en el Revolucionario Institucional, sobre todo en los tiempos en los que vivimos no detiene la lucha política y no detendrá la lucha social.

“La sociedad nos observa, muchos que votaron por el PRI, eso quieren que el PRI sea opositor y muchos que tal vez no votaron por el partido, al ver el comportamiento de los diputados, Adriana Campos Huirache y en un servidor, tal vez ya lo hagan, porque van a decir, esos si van a ser oposición y a ver por los intereses de los michoacanos”, mencionó.

Memo Valencia afirmó que, a lo largo del segundo año como diputado local, presentó 13 iniciativas, así como dos Propuestas de Acuerdo, de las cuales destacó la “Reforma Bravo anti coyotaje” a la Ley de Desarrollo Rural y al Código Penal para crear el delito de acaparamiento agrícola, la cual “sigue en Comisiones y su aprobación será uno de nuestros retos del siguiente año”.

Otra iniciativa es la denominada "Pollitos de colores” para que sea agravante a la corrupción de menores cuando se les recluta para actividades del crimen organizado; así como la propuesta de que candidatos a alcaldes puedan también encabezar la planilla a regidores de representación proporcional si no logran el triunfo, la cual ya aplicará para este proceso electoral.

El líder priista recalcó que dos de sus iniciativas ya fueron aprobadas, como la del “Desplazamiento forzado”, así como la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que las patrullas cuenten con extintor, botiquín y señalética, además de capacitar a los policías en primeros auxilios y protección civil.

El diputado local agradeció el trabajo que hace la Asociación Civil Revolución Social por el cual han surgido diversas iniciativas, como la de “Financieras automotrices fraudulentas” y sobre el “Paracaidismo profesional”.

Informó que, a lo largo de su segundo año de trabajo legislativo, entregó 431 apoyos a ciudadanos de diversos sectores de la sociedad, porque “tratamos de cambiar las vidas de las personas, no solamente entregar una silla de ruedas, una tonelada de cemento, si vamos a apoyar es para cambiar la vida de las personas y reaccionamos de manera inmediata”.

Como ejemplo, el atentado terrorista ocurrido con un coche bomba en Coahuayana, a donde acudió para brindar apoyos a las víctimas, incluso, antes que el propio gobierno estatal, “cuando el gobierno aún estaba con miedo por lo que había pasado, nosotros ya estábamos ahí, me acompañó mi hermano para apoyar a las víctimas y apoyarlos bien”.

Asimismo, recordó que el diputado Santiago Sánchez Bautista, quien es su suplente en la 76 Legislatura, presentó tres iniciativas y una Propuesta de Acuerdo, “hay quienes presumen cantidad, mientras que a nosotros nos enorgullece la calidad de lo que se propone. Presentamos iniciativas con sustancia que puedan transformar la realidad y resolver problemas reales”, dijo.

Acompañaron, Rocío Luquín Valdés, secretaria general del PRI; la diputada y coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Adriana Campos Huirache; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona; el ex gobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí; Adán Sánchez López, edil de Álvaro Obregón y coordinador de alcaldes del PRI; y Santiago Sánchez Bautista, diputado local suplente del PRI.