Descartan incertidumbre en reforma judicial de Querétaro

Descartan incertidumbre en reforma judicial de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 14:43:54
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Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- La reforma judicial que se aprobó en Pleno recientemente en la Legislatura de Querétaro es un proceso firme y concluido por lo que se descarta que exista posibilidad de impugnación como lo han señalado algunos legisladores de Morena, afirmó Mauricio Cárdenas Palacios, diputado del Partido Acción Nacional.

Esto, luego de que los legisladores del Partido de Morena, Eric Silva, Rosalba Vázquez, María Eugenio Margarito, Blanca Flor Benítez y la legisladora Claudia Díaz Gayou, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo votaron en contra del dictamen de reforma del Poder Judicial por lo que se aprobó con 19 sufragios a favor.

Cardenas Palacios explicó que, durante la reunión de mesa directiva, en la que participaron la presidenta de la Legislatura y los diputados Arturo Maximiliano y Gerardo Ángeles, se revisó la votación realizada. 

“Matemáticamente no va. Tuvieron 14 votos en contra y 11 a favor, y no alcanzaron las dos terceras partes requeridas. Es una votación que ya está hecha, publicada y firme”.
Consideró que las declaraciones sobre una posible impugnación buscan generar división interna en Morena y añadió que el tema de la justicia no debería ser utilizado para crear incertidumbre. “La reforma judicial en el estado de Querétaro ya es una realidad”.

Adelantó que la próxima sesión de Pleno será el próximo miércoles a las 9:00 horas y en ella se pretende elegir a los integrantes de la nueva Mesa Directiva.

Señaló que Acción Nacional está abierto al diálogo y busca que el proceso transite con tranquilidad y unidad.

Sobre la posibilidad de encabezar la mesa directiva, Cárdenas dijo: “Siempre he levantado la mano, todos los diputados tenemos derecho de aspirar. Para mí sería un honor, pero lo más importante es seguir siendo un factor de unión dentro de la Legislatura”.

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