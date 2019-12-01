Dayana Pérez participa en el encuentro “Juntos por un Michoacán sin Corrupción”

Dayana Pérez participa en el encuentro “Juntos por un Michoacán sin Corrupción”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 13:51:33
Salvador Escalante, Michoacán, a 10 de diciembre 2025.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, participó en el encuentro “Juntos por un Michoacán sin Corrupción”, un espacio de diálogo y colaboración institucional orientado a fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana. Gobernar con amor, justicia y libertad fue uno de los principios que la alcaldesa destacó como guía de su administración.

Durante el evento, la presidenta municipal subrayó que la confianza de la gente es el corazón de todo buen gobierno, y que cada esfuerzo por impulsar la integridad pública representa una oportunidad para mejorar los resultados. En este sentido, reiteró la importancia de escuchar, resolver y transformar como base de un servicio público cercano y eficaz.

Dayana Pérez Mendoza agradeció la invitación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, institución organizadora del encuentro, y refrendó su compromiso de seguir trabajando coordinadamente para fortalecer las prácticas de transparencia en Salvador Escalante. De acuerdo con la edil, solo mediante acciones conjuntas se logrará consolidar un municipio donde la honestidad sea el eje de cada decisión gubernamental.

 

