Dan de baja a dos trabajadores del Ayuntamiento de Querétaro por acoso laboral o sexual, informa Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 14:38:19

Querétaro, Querétaro, a 5 de marzo 2026.- Por acoso laboral o sexual, al menos dos trabajadores de la administración municipal han sido dados de baja siguiendo los protocolos establecidos por el Órgano Interno de Control (OIC), afirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Subrayó que los procedimientos garantizan la secrecía y la integridad de las denunciantes, además de que se brindó acompañamiento y protección a las víctimas durante el proceso. “Esto no será nunca tolerado ni permitido”.

El alcalde señaló que el OIC, encabezado por David Jiménez, cuenta con protocolos, es decir, se realiza la recepción formal o informal de denuncias, se brindan medidas de protección inmediatas a la víctima, confidencialidad estricta y debida diligencia en la investigación.

Cumplidas, 80% de promesas y políticas públicas para mujeres

Macías Olvera reconoció que la administración municipal ha alcanzado cerca del 80 por ciento de cumplimiento en las propuestas de campaña relacionadas con el fortalecimiento de políticas públicas para las mujeres.

Destacó que entre las propuestas hechas en campaña estaba la creación del Centro de Empoderamiento de la Mujer, un espacio físico sin precedentes que ofrece actividades deportivas, artísticas, culturales y de emprendimiento, además de asesorías y capacitaciones.

Mencionó la puesta en marcha de la aplicación “Cuidémonos”, el apoyo a la Fiscalía General del Estado para fortalecer la unidad especializada en la erradicación de la violencia contra las mujeres, y la firma de un convenio con el Poder Judicial para garantizar la reacción inmediata de la policía municipal ante medidas urgentes de protección.

Subrayó que estos logros forman parte de una estrategia integral que busca alcanzar el 100 por ciento de las metas planteadas en materia de capacitación, talleres y servicios para mujeres.