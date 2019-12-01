Cuarta Transformación queretana muestra preocupación por reforma judicial local

Querétaro, Querétaro, 30 de marzo del 2026.- Un grupo de legisladores que forman parte de la Cuarta Transformación manifestaron su preocupación por la aprobación de la reforma judicial de Querétaro, pues advierten que por la forma en que se aprobó se corre el riesgo de que esta, esté sujeta a impugnaciones o incluso a posibles amparos.

El diputado Eric Silva Hernández expresó su preocupación en torno a la forma en la que se aprobó el dictamen relativo a la Reforma al Poder Judicial de Querétaro.

“Ocurrió una grave violación al momento de la votación, por lo que con premura hacemos un llamado a que esto se pueda resolver, dado que fue evidente la falta al proceso legislativo que se llevó a cabo en el Pleno, (…) vimos que no se realizó de forma correcta el procedimiento y esto nos preocupa mucho, porque da herramientas o paso a que esta ley pueda ser sujeta a impugnación o que no tenga validez el día de mañana, (…) y que por la manera en la que se aprobó, pueda estar sujeta a impugnaciones o incluso a posibles amparos”.

Alertó que cabe la posibilidad de que aquellas personas que el día de mañana quisieran entrar al proceso electoral del Poder Judicial en el 2027, al percatarse de lo que sucedió en la sesión de Pleno, al no tener validez, pueden iniciar procedimientos (…) y entonces -dijo- se podría tener un proceso judicial muy empantanado.

Ante ello, compartió dos conclusiones a las que ha llegado: la primera, que no es posible que la Secretaría de Servicios Parlamentarios, que son los especialistas, hayan permitido que esto suceda y dos, que aun cuando hay diputados que van por su tercer o cuarto periodo en la Legislatura, no sepan que una reforma constitucional tiene que alcanzar la mayoría calificada, ya sea para su aceptación o rechazo.

“Entonces, ¿realmente qué es lo que querían? ¿Querían hacer una simulación de que aprobaban una ley? Pero ya al momento de las reservas, ¿buscaron dejarla en el limbo? Eso es lo que no terminamos de entender y nos preocupa bastante, porque es una reforma muy importante (…)”.

Flanqueado por sus compañeras de bancada Blanca Flor Benítez y Rosalba Vázquez Munguía y la diputada Claudia Díaz Gayou del Partido del Trabajo, Silva Hernández señaló que el dictamen aprobado no incluye contenido de las primeras dos iniciativas que su grupo legislativo presentó, sino de las iniciativas que se presentaron posteriormente y de la que envió el Poder Ejecutivo estatal, por lo que reiteró que están genuinamente preocupados por la situación.

Mientras que la diputada Díaz Gayou, recordó su temor de que se creara un Frankenstein en el Poder Judicial, lo cual señaló que así sucedió, ante la violación del proceso legislativo.

“El punto crítico radica en que dichas reservas, así como la posible prevalencia del texto original requerían mayoría calificada, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, particularmente en el artículo 80”.

Sin embargo, dijo, las votaciones no alcanzaron dicha mayoría calificada (17 votos), registrándose únicamente una mayoría simple o incluso escenarios de empate.

“En consecuencia, no puede sostenerse jurídicamente que: ni las reservas fueron aprobadas, ni que la literalidad del dictamen haya quedado válidamente firme. Esto genera un vicio en el procedimiento legislativo, ya que una reforma de esta naturaleza exige el cumplimiento estricto del umbral de votación. Por lo tanto, la aprobación en lo general no subsana la falta de votación válida en lo particular, lo que invalida la reforma en su conjunto”.

Advirtió que es una reforma incompleta, ya que no fueron aprobadas las reservas de los artículos 2, 27, 28, 30 y el cuarto transitorio, “estos artículos no tienen validez, no están aprobados, porque no se cumplió con el proceso legislativo como tal y es lo preocupante”.

Detalló que estos artículos fuera de la reforma, se refieren a lo siguiente: Artículo 2, relativo a los mecanismos alternativos de solución de controversias; artículo 27, habla de la votación de magistrados y jueces; artículo 28, de los requisitos y el proceso de elección; artículo 30, respecto a las facultades del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como su duración; y el Cuarto Transitorio, sobre el escalonamiento de periodo de magistrados.

Consideró que hay solución y manera de recomponer la situación, pero dependerá de la voluntad política, para poder tener elecciones en el Poder Judicial en el 2027.