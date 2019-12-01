Critican a alcalde de Veracruz luego de que realizara disparos al aire durante el Grito de Independencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 18:07:52

Veracruz, Veracruz, a 16 de septiembre de 2025.- Durante la ceremonia del grito de independencia en Aquila, Veracruz, el alcalde, Inocencio Ramírez Limón, fue captado en video realizando distintos disparos de arma de fuego al aire, frente a la presidencia municipal, presuntamente bajo los efectos del alcohol, argumentando que lo hizo, a modo de festejo patrio.

Luego de que el video fuera grabado y difundido a través de redes sociales, se volvió viral, motivo por el cual generó muchas críticas, así como distintas opiniones.

Muchas personas catalogaron el acto del alcalde como irresponsable, ya que se tratan de las fiestas patrias, donde se reúnen familias enteras, considerando que puso en riesgo a la población, además, los pobladores que estaban en desacuerdo con los actos del alcalde, cuestionaron el que él y su familia sean portadores de armas de fuego.

Por otro lado, distintos pobladores defendieron al alcalde, indicando que el hecho de disparar al aire, es una tradición.

Sobre el hecho no se registró ningún lesionado y hasta el momento, el alcalde no ha emitido ninguna declaración oficial.