Continúan módulos itinerantes para brindar atención a las familias michoacanas: Semigrante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 14:35:12

Morelia, Michoacán, 5 de marzo de 2026.- La Secretaría del Migrante (Semigrante) continúa acercando sus trámites a la población mediante los módulos itinerantes instalados en Morelia y diversos municipios, con el objetivo de acercar servicios a las y los connacionales y sus familias.

Este jueves, el módulo se ubicó frente a la oficina de Relaciones Exteriores de 10:00 a 14:00 horas. La jornada continuará el sábado en el mercado de la SEP y el domingo en el de la antigua feria, para trasladarse la siguiente semana a la tenencia de Cápula.

El secretario del migrante, Antonio Soto Sánchez, señaló que “estos módulos itinerantes forman parte de la estrategia para llevar los servicios a territorio, facilitar trámites y fortalecer el vínculo entre el Gobierno estatal y la comunidad migrante”.

En este espacio se pueden gestionar los 33 trámites y servicios de la dependencia, entre los que destacan el registro a la tarjeta Orgullo Migrante, el programa de Reencuentro Familiar (Refami), la traducción y apostille de documentos oficiales, así como la gestión de visas de emergencia y la atención a personas en movilidad vulnerable.

Con estas acciones, Semigrante reafirma su compromiso de trabajar en favor de las familias para fortalecer la conexión con sus comunidades de origen, promoviendo condiciones de bienestar.