Congreso del Estado ratifica a Francisco Ramírez como titular de la SECOEM

Morelia, Michoacán, 04 de febrero de 2026.- El Pleno del Congreso del Estado ratificó el nombramiento que el Gobernador del Estado hizo a favor de Francisco Ramírez Flores, como Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado (SECOEM).

En Sesión Ordinaria, las y los diputados de la 76 Legislatura tomaron protesta del titular de la Secretaría de la Contraloría, luego de votar a favor del Dictamen puesto a su consideración por la Comisión de Gobernación.

En Comisión de Cortesía, las y los diputados Sandra Arreola Ruíz, Eréndira Isauro Hernández, Brissa Arroyo Martínez, Grecia Aguilar Mercado, Nalleli Pedraza Huerta, Reyes Galindo Pedraza y José Antonio Salas Valencia introdujeron al funcionario para que rindiera la protesta correspondiente.

La Comisión de Gobernación estableció que la ratificación se dio conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en los artículos 44, fracción XXXIX, donde se señala ratificar el nombramiento que haga el Gobernador del Estado del titular de la dependencia de Control interno, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

En este tenor, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión, analizaron que la propuesta del Titular del Poder Ejecutivo cumpliera con los requisitos establecidos para ocupar el cargo conferido, de tal forma que observaron que Francisco Ramírez Flores, es Licenciado en Derecho, con cedula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, en fecha de 13 de mayo de 2002.

De igual manera, presentó Carta Bajo Protesta de Decir Verdad en apego a lo establecido en el artículo 247 fracción I, del Código Penal Federal manifestando que la documentación presentada es auténtica.

Francisco Ramírez Flores cuenta con 50 años de edad, no está sujeto a sanción administrativa o sancionado por delito doloso, acreditado con certificado de no inhabilitación de la Secretaría de la Contraloría con fecha 15 de enero de 2026; no cuenta con antecedentes penales; y no cuenta con algún registro de sentencia condenatoria irrevocable de carácter penal del fuero federal.

“Derivado de lo anterior y una vez analizado y estudiado el expediente remitido por el Licenciado Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador del Estado, las diputadas y diputados de esta Comisión de Gobernación, encontramos que el C. Francisco Ramírez Flores, acredita los requisitos y condiciones exigidas para ocupar la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán”, puntualizaron.