Congreso del Estado declara ha lugar a iniciativa que prohíbe contratación de deuda pública a largo plazo por parte de gobiernos

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero del 2026.- La Septuagésima Sexta Legislatura, aprobó por unanimidad declarar el ha lugar para admitir a discusión, una iniciativa que pretende reformar la Constitución del Estado de Michoacán, con la finalidad de establecer la prohibición general para contratar deuda pública de largo plazo que rebase el periodo constitucional de la administración en funciones, tanto para los ayuntamientos, como para el Poder Ejecutivo del Estado.

En el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, se establece que “la iniciativa enuncia que cuando se contrate deuda pública por el titular del Ejecutivo del Estado y las administraciones municipales, esta deberá realizarse bajo los principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia”.

En ese sentido, las y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, propusieron el ha lugar para admitir a discusión esta iniciativa, dado que en su primer estudio, no encontraron inconstitucionalidad alguna en la reforma en mención.

Con esta apertura para estudiar, analizar y discutir esta iniciativa enviada al Poder Legislativo por el titular del Ejecutivo Estatal, el Congreso del Estado, ratifica su compromiso de legislar en favor de Michoacán y su gente, además de que refrenda su institucionalidad para trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo.