Congreso del Estado de Michoacán solicita informe trimestral a Junta Local de Conciliación y Arbitraje

Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.- El Congreso del Estado solicitó a la Junta de Conciliación y Arbitraje remita un informe trimestral sobre los asuntos concluidos a partir de la aprobación de la reforma al Artículo Noveno Transitorio de la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán de Ocampo.

Lo anterior, luego de que la y los integrantes de Comisión de Trabajo y Previsión Social sometieran a consideración de sus compañeros legisladores, un punto de acuerdo, recordando que los asuntos que se encontraban en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, debieron ser concluidos en un plazo no mayor a tres años, contados a partir del 03 tres de octubre del año de 2022.

J. Reyes Galindo Pedraza, Fabiola Alanís Sámano y Alfredo Anaya Orozco recordaron que además se debió generar la calendarización correspondiente a efecto de dar conclusión a los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.

El 1° de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de laboral, con el principal objetivo de hacer más pronta y expedita la justicia laboral.

De igual forma, para generar una nueva cultura laboral, en la que la conciliación se vuelve un elemento principal en la solución de controversias de las relaciones obrero-patronales.

La implementación de dichas reformas tendría carácter gradual en las entidades federativas y en Michoacán, el proceso de transición al nuevo sistema de justicia laboral comenzó el 30 de diciembre del año 2021.

Ante ello, la Comisión de Trabajo y Previsión Social consideró fundamental darle puntual seguimiento a los trabajos de terminación de los asuntos que se encuentran en trámite ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, “por lo que consideramos pertinente que la Junta de Conciliación y Arbitraje, Informe trimestralmente, a esta soberanía el porcentaje de avance en la conclusión de los asuntos en trámite”.

En el Punto de Acuerdo, la y los legisladores informaron al Pleno que al inicio de la Administración Pública actual, con fecha 01 de octubre de 2021, mediante acta de entrega recepción; se recibieron un total de 21 mil 907 expedientes de asuntos en trámite; pero de manera posterior en el mes de enero del 2022 se realizó un inventario físico de expedientes en trámite dando un total de 27 mil 738, por lo que existe una discrepancia de 5,831 expedientes, con el numero consignado en el acta de entrega recepción; circunstancia que fue informada de manera inmediata a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el objeto de actualizar los planes y programas de trabajo para la conclusión de los asuntos en trámite y la ejecución eficaz de los laudos.