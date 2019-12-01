Congreso de Michoacán avanza en cumplimiento de resoluciones de la SCJN: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, participó en la reunión de Comisiones Unidas de Educación y de Derechos Indígenas y Afromexicanos, en la que se analizaron los trabajos legislativos encaminados al cumplimiento de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en estas materias.

En el encuentro participó el Mtro. Fermín Santiago Santiago, secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN, con quien las y los legisladores intercambiaron planteamientos respecto de los procedimientos que debe desarrollar el Congreso para atender las determinaciones del máximo tribunal del país.

“Desde el Congreso de Michoacán tenemos la responsabilidad de construir leyes que no solamente cumplan con los procedimientos constitucionales, sino que garanticen plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. El diálogo institucional con la Suprema Corte nos permite avanzar con certeza jurídica”, señaló Baltazar Gaona.

En la reunión participaron también las diputadas Giuliana Bugarini Torres y Xóchitl Ruiz González, así como los diputados Conrado Paz Torres, Antonio Carreño Sosa y Carlos Bautista Tafolla, quienes abordaron los trabajos que se desarrollan desde las comisiones legislativas para avanzar en los procesos relacionados con educación y derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Baltazar Gaona destacó que el Poder Legislativo debe garantizar que los procesos de consulta se desarrollen con responsabilidad, inclusión y respeto a los derechos reconocidos constitucionalmente. “Tenemos que hacer las cosas bien, escuchar a las comunidades y construir desde el Congreso una legislación que tenga sustento jurídico, pero sobre todo legitimidad social. Cumplir las resoluciones de la Corte también significa garantizar derechos”, afirmó.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva destacó la disposición de mantener una coordinación institucional respetuosa entre el Congreso del Estado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que Michoacán avance en la armonización de su marco jurídico y en la construcción de disposiciones que reconozcan la diversidad cultural y garanticen plenamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.