Concluye Congreso de Michoacán con la aprobación de las Leyes de Ingresos Municipales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 14:07:30
Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre del 2025.- En Sesión Ordinaria celebrada este miércoles, las y los diputados locales aprobaron 14 Leyes de Ingresos Municipales, con lo cual se concluyó con la aprobación de todas, lo que genera estabilidad y gobernabilidad financiera en todos los municipios de Michoacán.

Durante esta Sesión, se aprobaron las Leyes de Ingresos de los municipios de: Álvaro Obregón, Indaparapeo, Irimbo, Jacona, La Huacana, Lagunillas, Morelia, Paracho, Queréndaro, Quiroga, Sahuayo, Salvador Escalante, Tacámbaro, y Zamora.

Con esto y de acuerdo a los dictamenes aprobados y presentados por las Comisiones Unidas de Porgramación, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Deuda Pública, los 113 municipios michoacanos tendrán certeza jurídica y financiera para el Ejercicio Fiscal 2026.

De la misma forma, en los dictamenes de estas Leyes de Ingresos, se especificó que se realizaron algunos ajustes considerados pertinentes para el buen funcionamiento de cada ayuntamiento y en congruencia con las condiciones económicas actuales, además de que siempre se privilegió el cuidado del bolsillo de las y los michoacanos, así como la no afectación a la hacienda municipal.

Noventa Grados
