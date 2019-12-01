Con saldo blanco y en ambiente festivo concluyen desfiles por el 215 Aniversario de la Independencia en Michoacán

Con saldo blanco y en ambiente festivo concluyen desfiles por el 215 Aniversario de la Independencia en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 19:01:23
Morelia, Michoacán, 16 de septiembre de 2025.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que los desfiles cívicos conmemorativos del 215 Aniversario del Inicio de la Lucha por la Independencia de México concluyeron en Michoacán sin incidentes, en un ambiente de orden, paz y festividad ciudadana.

El funcionario estatal destacó que, gracias al despliegue operativo en todo el territorio michoacano, se logró garantizar la seguridad de las y los asistentes, así como el desarrollo de las actividades cívicas en la gran mayoría de los municipios.

Zepeda Villaseñor detalló que únicamente en cuatro municipios no se llevaron a cabo los desfiles por determinación de sus autoridades locales, mientras que en el resto del estado los eventos se realizaron sin contratiempos y con gran participación social.

“El Gobierno de Michoacán mantiene su compromiso de trabajar de manera coordinada con las corporaciones federales y municipales, a fin de que estas celebraciones sigan siendo un espacio de unión, orgullo e identidad nacional para todas y todos los michoacanos”, subrayó el secretario de Gobierno.

