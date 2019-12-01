Con gran fervor patrio, la Presidenta Constitucional de Hidalgo, Jeovana Alcántar dio el Grito de Dolores

Ciudad Hidalgo, Michoacán., a 16 de septiembre de 2025.- Con gran fervor patrio, la Presidenta Constitucional del Municipio de Hidalgo, Jeovana Alcántar, ante cientos de Ciudad Hidalguenses, dio el Grito de Dolores en el balcón central del palacio municipal, recordando a los héroes y heroínas que con sus vidas nos dieron patria y libertad, conmemorando así el CCXV Aniversario del inicio de la Independencia de México, reportando saldo blanco.

Luego de que el Secretario del Ayuntamiento, diera lectura el Acta de Anáhuac, la Primera Mujer Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar, fue abanderada por la Escolta de la Dirección de Seguridad Pública, llevándose a cabo los Honores a la Bandera, bajo las ordenes de la Banda de Guerra del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo y portando el lábaro patrio con gallardía, la alcaldesa se dirigió al balcón central y pronunciar el Grito de Dolores, que a la voz de “Viva México” recordó a los héroes y heroínas de la Independencia de 1810 como: Don Miguel Hidalgo y Costilla, José Ma. Morelos y Pavón, Josefa Ortiz de Domínguez, Allende, Aldama, López Rayón, Hermenegildo Galeana, Matamoros, entre muchos otros que dieron sus vidas para que en la actualidad disfrutemos de un México libre e independiente.

Al término de la ceremonia protocolaria del Grito de Dolores, se entonó a una sola voz por los presentes el Himno Nacional Mexicano portando sus banderitas tricolores; más tarde la Presidenta Municipal, Jeovana Alcántar en entrevista con los medios de comunicación, dijo sentirse muy emocionada al dar su segundo Grito de Dolores como alcaldesa, agradeció a la ciudadanía el estar presente en este acto tan importante para todos los mexicanos.

Comentó que estará siempre a las órdenes de los ciudadanos, siempre será un gobierno de puertas abiertas; destacó que se ha estado trabajando desde el primer día de la administración logrando en el primer año con más de 100 obras en beneficio de la población, finalmente expresó que seguirá trabajando en pro del municipio, por lo que pidió el apoyo a la ciudadanía a seguir haciendo las cosas bien para lograr el Hidalgo de cambio que todos queremos, Juntas y Juntos Avanzamos, hoy más que un lema es una realidad.

Antes, la alcaldesa, acompañada de Regidores y Funcionarios Municipales llevó a cabo la coronación de la Señorita Hidalgo 2025 Isabela Olvera Reséndiz, junto con sus princesas, Gema Jenell Arreola Alcauter y Asaia Janai Quezada Ríos respectivamente y en la parte cultural, se presentó el Ballet Folklórico Esencia Azul y para cerrar con broche de oro la presentación estelar de Carlos Sarabia ex vocalista del Banda el Recodo, cantando todos sus éxitos.