Con el PRI regresará el orden a Michoacán: Memo Valencia

Álvaro Obregón, Mich., a 03 de julio de 2026.- En Michoacán cuando gobernaba el PRI en 2001 era uno de los estados más seguros del país y tengan la certeza de que regresará ese orden, porque lo único que hace falta es carácter para poner en su lugar a los delincuentes, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Memo Valencia, durante la Jornada de Afiliación en la Comunidad de Tzintzimeo.

“Cuando hablábamos de secuestros, de extorsiones, de cuotas, que aquí hay un cártel delictivo de un lado, que hay un cártel delictivo del otro lado, que no te metas a esa brecha porque allá se esconden los mañosos, ¿cuándo escuchábamos eso?”, recordó.

El líder estatal enfatizó que no hay ningún grupo delictivo que pueda con la fuerza del Estado mexicano.

“Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, para que el mal triunfe, se ocupa que los buenos no hagamos nada y hoy los buenos estamos haciendo la diferencia porque los buenos somos más”, comentó.

En ese sentido, lanzó un llamado para reflexionar porque en las pasadas elecciones hubo mucha división, polarización y encono sembrado todos los días, donde incluso, hasta familias enteras dejaron de hablarse entre sí.

“Los resultados los hacen ustedes, los priistas, la gente de trabajo, la militancia, la que sale a las calles, a los seccionales, a las comunidades a hablar por nuestro partido, y estamos orgullosos de ser priistas, estamos orgullosos de ser parte del mejor partido de México, el partido que formó las instituciones que hoy están acabando y derrumbando esos señores del oficialismo”, expuso.

Asimismo, Memo Valencia lamentó el terremoto ocurrido en Venezuela y cómo medios oficialistas culpan al bloqueo que supuestamente tuvo ese país por parte de Estados Unidos durante muchos años y ahora se exhibe la incapacidad del gobierno venezolano de contar con un sistema de salud digno que respondiera a una tragedia.

“No esperemos a que eso pase en México porque ya están saqueando nuestras instituciones, no esperemos a que se las acaben. Por eso hay que hablar con la sociedad, hay que hacerlos razonar la importancia de volver a votar, y se los garantizo, ustedes en el próximo proceso electoral apoyen a su instituto político y le va a ir bien a Michoacán”, aseguró.

En su oportunidad, la delegada general del CEN en la entidad, Cuquis Camarena, afirmó que Michoacán tiene la oportunidad de unirse y así sacar al gobierno de Morena que tanto daño le ha hecho a este gran estado.

“Si nosotros le decimos a la gente todo lo que ha hecho el PRI y los resultados que hemos tenido como priistas, no solamente en Michoacán, sino en todo nuestro país, la tenemos fácil”, refirió.

A su vez, el Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario, José Luis Villalobos García, enfatizó la importancia de fortalecer al PRI mediante una estrategia de afiliación que permita contar con un padrón real, confiable y actualizado de su militancia.

“La afiliación no debemos de verla como una obligación que tenemos que cumplir en una meta o en un objetivo de un programa; la filiación nos permite saber quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos”, expuso.

Finalmente, el Coordinador de Alcaldes Priistas y edil de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López, pidió a la militancia mantener la unidad y el trabajo político con miras a las elecciones de 2027, con el objetivo de conservar el gobierno municipal y recuperar más espacios para el PRI en Michoacán y el país.

“Así como tienen las carreteras de descuidadas, así tienen el país cayéndoseles a pedazos, por eso, vamos a seguir refrendando nuestro compromiso de salir este próximo 2027 a votar y a volver a ganar, no solo Álvaro Obregón, vamos por el estado, vamos por esas diputaciones, y vamos a conseguir la mayoría de los triunfos en nuestro país”, dijo.

Estuvieron presentes, la secretaria general, María del Rocío Luquín Valdés; la Coordinadora Estatal de Afiliación y Registro Partidario, Arely Rodríguez Ortiz; el delegado distrital, Miguel Ángel Pompa; así como el presidente y la secretaria general del Comité Municipal, Margarita Graciela Aguilar y Gerardo Graciano.