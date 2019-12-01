Cierra ciclo de actividades 2025 en la Casa de la Mujer del SEDIF

Cierra ciclo de actividades 2025 en la Casa de la Mujer del SEDIF
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 14:44:41
Querétaro, Querétaro, 10 de diciembre del 2025.- La coordinadora de la Casa de la Mujer del Sistema Estatal DIF, Laura Ruiz Revueltas, informó que concluyó formalmente el ciclo de actividades 2025 de este espacio en el cual mil 193 usuarias participaron en los diversos talleres que promueven la capacitación, el autoempleo, desarrollo humano y el fortalecimiento emocional.

Ruiz Revueltas anticipó además que preparan el proceso de re inscripción para el primer semestre del 2026.

Las mujeres interesadas en asistir a la Casa de la Mujer pueden agendar cita vía telefónica antes del 23 de diciembre, a los teléfonos 4422242081 y 4422244085 de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Noventa Grados
