Cerca de 20 municipios de Michoacán en problemas económicos por cierre de año: Bedolla

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 10:55:24

Morelia, Michoacán, a 5 de diciembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que aproximadamente 20 municipios del estado se encuentran en problemas económicos para el cierre de año.

En entrevista con medios de comunicación, el titular del Ejecutivo estatal señaló que no solo Uruapan se encuentra en una situación deficitaria como ya se ha reconocido públicamente. Apuntó que es el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, quien tiene el dato exacto de cuántos municipios enfrentan problemas para cumplir con los compromisos de cierre de año.

Agregó que año con año se apoya a varios municipios para que puedan cerrar el año y cumplir con compromisos como el pago de salarios y aguinaldos.

Cuestionado respecto a si se otorgará un adelanto de participaciones a los ayuntamientos con problemas económicos, Ramírez Bedolla comentó que se hace un trabajo con los equipos municipales y se procura apoyarlos.