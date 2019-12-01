Celebra Car Herrera Encuentro de Tradiciones y Costumbres 2025 con las personas adultas mayores

Querétaro, Querétaro, 14 de agosto del 2025.- Con el objetivo de ofrecer un espacio de convivencia entre generaciones, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, encabezó el Encuentro de Tradiciones y Costumbres 2025, realizado en Centro Educativo y Cultural “Manuel Gómez Morín”, donde se congregaron las y los adultos mayores, provenientes de los 18 municipios del estado, que fueron los protagonistas en los concursos de trajes regionales, baile y canto; también disfrutaron de la muestra artesanal y gastronómica, así como la exhibición y venta de artículos antiguos.

El director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, recordó que esta actividad tiene más de 20 años de ser un espacio donde se comparte la esencia del estado de Querétaro y se fortalecen los valores, las tradiciones y costumbres que dan identidad a cada localidad.

“Querétaro reconoce a la familia como el origen de todo el bienestar y plenitud personal y de la comunidad, la familia es amor, resguardo, guía, sentido y esencia del ser humano, y nuestras abuelas y abuelos son la máxima fuente de conocimiento y amor dentro de la familia”, indicó.

La procuradora de Atención y Protección Integral de Personas Adultas Mayores, Paola Fernández Trejo, aseguró que gracias a las y los abuelitos, la vida se vive con respeto por la tierra, gratitud por lo recibido y con generosidad para compartirlo, ya que sus costumbres son alas que permiten volar con identidad hacia el futuro.

En el marco de este evento, las autoridades del SEDIF premiaron a la ganadora del concurso “Carta a mis Nietos” en el cual resultó vencedora la señora Martha Santiago González del municipio de Tolimán; y los niños María Esmerada y Rafael de apellidos Martínez Muñoz, originarios de Pinal de Amoles, fueron elegidos como primer lugar del concurso “Carta a mis Abuelos”.

Posteriormente, los asistentes realizaron un recorrido por cada uno de los módulos de la muestra artesanal y gastronómica 2025 que se montó con la participación de los 18 Sistemas DIF Municipales.