Campeones nacionales e internacionales participan en desfile patrio: Gabriela Molina

Campeones nacionales e internacionales participan en desfile patrio: Gabriela Molina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 19:14:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 16 de septiembre de 2025.- Campeonas y campeones de concursos estatales, nacionales e incluso internacionales fueron parte del contingente educativo en el desfile por la Independencia de México, celebró Gabriela Molina, titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE). 

La encargada de la política educativa de Michoacán reconoció a la Secundaria Federal núm. 4 que este año se llevó el primer lugar en el Concurso Nacional de Bandas de Marcha, Escoltas y Guiones, la cual engalanó el primer bloque que desfiló en el corazón del Centro Histórico de Morelia. 

Enseguida del distinguido contingente de 53 trabajadoras y trabajadores de la SEE, desfiló la Secundaria Federal núm. 2, la cual este año celebró la obtención de la medalla de plata en la VIII Olimpiada Internacional de Física, con la alumna Jommaly Estévez Rico. 

Gabriela Molina compartió que otra de las campeonas que marchó hoy fue la Secundaria Técnica núm. 99, primer lugar en el estatal de danza folclórica, dibujo y pintura, además de resguardar el cuarto lugar en el Concurso Nacional de Ortografía. 

La Secundaria Técnica núm. 143, primer lugar en el Campeonato Estatal de Futbol en 2024 y ganadora en el encuentro estatal de cuentos, este día abrió paso a otras escuelas. “Tenemos extraordinarios estudiantes, que son acompañados por grandes maestras, maestros, por sus padres y madres”, reconoció Gabriela Molina, al acudir al desfile.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Señor muere ahogado frente a su familia en Ciudad Victoria
Aunque es delito, el maltrato animal persiste en la Ciudad de México
Hallan a hombre sin vida en domicilio de Morelia, Michoacán; se investigan las causas de muerte
Adolescente se dispara en el rostro al manipular un cartucho en Morelia, Michoacán: Seguía un video de la red
Más información de la categoria
Se apaga una leyenda: Robert Redford muere dejando un legado imborrable en el cine
Cifra de muertes por dengue en México  ascendió de 32 a 48 en tan solo una semana; 172 defunciones por probable dengue siguen siendo estudiadas
Del eco de Josefa Ortiz a las olvidadas heroínas de la Independencia: las mujeres que Claudia Sheinbaum rescató en su primer Grito
Decisiones de Carlos Manzo sacrifican a Uruapan, lamenta el Gobernador de Michoacán ante chantajes del Alcalde: “No hay que revolver las cosas”, dice Bedolla
Comentarios