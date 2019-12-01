Campeones nacionales e internacionales participan en desfile patrio: Gabriela Molina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 19:14:13

Morelia, Michoacán, 16 de septiembre de 2025.- Campeonas y campeones de concursos estatales, nacionales e incluso internacionales fueron parte del contingente educativo en el desfile por la Independencia de México, celebró Gabriela Molina, titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE).

La encargada de la política educativa de Michoacán reconoció a la Secundaria Federal núm. 4 que este año se llevó el primer lugar en el Concurso Nacional de Bandas de Marcha, Escoltas y Guiones, la cual engalanó el primer bloque que desfiló en el corazón del Centro Histórico de Morelia.

Enseguida del distinguido contingente de 53 trabajadoras y trabajadores de la SEE, desfiló la Secundaria Federal núm. 2, la cual este año celebró la obtención de la medalla de plata en la VIII Olimpiada Internacional de Física, con la alumna Jommaly Estévez Rico.

Gabriela Molina compartió que otra de las campeonas que marchó hoy fue la Secundaria Técnica núm. 99, primer lugar en el estatal de danza folclórica, dibujo y pintura, además de resguardar el cuarto lugar en el Concurso Nacional de Ortografía.

La Secundaria Técnica núm. 143, primer lugar en el Campeonato Estatal de Futbol en 2024 y ganadora en el encuentro estatal de cuentos, este día abrió paso a otras escuelas. “Tenemos extraordinarios estudiantes, que son acompañados por grandes maestras, maestros, por sus padres y madres”, reconoció Gabriela Molina, al acudir al desfile.