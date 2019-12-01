Ayuntamiento de Zitácuaro impulsa mastografías gratuitas durante Octubre Rosa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 13:39:36

Zitácuaro, Michoacán, 15 de octubre de 2026.- En el marco de Octubre Rosa, el Ayuntamiento de Zitácuaro, en coordinación con el Gobierno del Estado de Michoacán y el Gobierno Federal, puso en marcha una jornada gratuita de mastografías y una feria de salud para promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, con servicios disponibles hasta el viernes 16 de octubre.

El presidente municipal, Antonio Ixtláhuac, encabezó el inicio de las actividades, que buscan acercar servicios preventivos y fomentar el cuidado de la salud entre la población.

Durante su intervención, el alcalde destacó que la atención de enfermedades como el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino requiere no solamente infraestructura hospitalaria, sino también acciones permanentes de prevención, orientación y capacitación.

Señaló que la participación de las instituciones de salud de los tres órdenes de gobierno y la comunidad educativa es fundamental para fortalecer una cultura de prevención y promover el acceso oportuno a los servicios médicos.

Como parte de la jornada, una unidad móvil ofrece mastografías gratuitas a mujeres de 40 a 69 años, en las instalaciones del DIF Municipal de Zitácuaro, los días 14, 15 y 16 de octubre, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La Dirección de Salud Municipal informó que las mujeres interesadas deberán presentarse aseadas, sin desodorante, perfume ni productos en las axilas, con ropa cómoda y una copia de su credencial del INE.

Por su parte, Salvador Ortega Santana, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, destacó la importancia de la detección oportuna y recordó que el cáncer de mama también puede presentarse en hombres, por lo que llamó a toda la población a mantenerse informada y prestar atención a cualquier cambio en su salud.

Toño Ixtláhuac reiteró la disposición del Gobierno Municipal para trabajar de manera coordinada con las instituciones de salud y ampliar las acciones preventivas en las comunidades.

Asimismo, se refirió a los proyectos de infraestructura hospitalaria contemplados para Zitácuaro, entre ellos un hospital del IMSS que, de acuerdo con lo señalado por el alcalde, contará con distintas especialidades y atención para pacientes con cáncer.

Las actividades de Octubre Rosa continuarán con una caminata y activación física el lunes 19 de octubre, a las 8:00 horas, de La Casona al DIF Municipal, así como una conferencia programada para el miércoles 28 de octubre, a las 12:00 horas, en el Auditorio Municipal.

El Gobierno de la Heroica reiteró el llamado a aprovechar los servicios gratuitos de detección y a hacer de la prevención un compromiso compartido para proteger la salud de las familias