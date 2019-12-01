Avanza reforma contra el feminicidio para homologar justicia en todo el país: Araceli Saucedo

Ciudad de México, a 9 de abril del 2026.– Con el objetivo de establecer reglas claras y uniformes para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio en todo el país, la senadora de la República, Araceli Saucedo Reyes, participó en el análisis, discusión y aprobación del dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución, iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, la legisladora destacó que esta reforma permitirá facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, lo que contribuirá a eliminar diferencias normativas entre entidades y combatir la impunidad.

“Con compromiso y responsabilidad estamos discutiendo este dictamen, porque abatir el feminicidio requiere no sólo voluntad, sino acciones concretas del Estado y políticas públicas eficaces que garanticen a mujeres y niñas una vida libre de violencias, con pleno ejercicio de sus derechos”, señaló.

Araceli Saucedo subrayó que contar con criterios homogéneos a nivel nacional fortalecerá la actuación de las autoridades y dará mayor certeza a las víctimas y sus familias, al asegurar que este delito se investigue y sancione bajo los mismos estándares en todo México.

Asimismo, indicó que este avance legislativo debe ir acompañado de una correcta implementación, coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la asignación de recursos suficientes para que la ley sea efectiva.

El dictamen fue aprobado por mayoría en las comisiones dictaminadoras, representando un paso importante en el fortalecimiento del marco constitucional frente a la violencia de género.

Finalmente, la senadora reiteró que votará a favor de la reforma en el Pleno, al considerar que se trata de una medida necesaria para garantizar justicia y proteger los derechos humanos de las mujeres.

En la reunión se dio a conocer que, México en el 2025, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal reportó que en las fiscalías del país había 4 mil 523 carpetas de investigación relacionadas a casos de feminicidio, lo que demuestra la urgencia de fortalecer el marco jurídico y las capacidades del Estado para prevenir, investigar y sancionar este delito.