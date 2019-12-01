Avanza organización del Parlamento de Personas con Discapacidad: Nalleli Pedraza

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 13:10:20

Morelia, Michoacán, a 03 de marzo del 2026.- La diputada Nalleli Pedraza Huerta informó que se continúa dando seguimiento a la organización del Parlamento de Personas con Discapacidad, ejercicio que busca abrir un espacio formal de participación y diálogo dentro del Congreso del Estado de Michoacán.

La legisladora señaló que actualmente se están estableciendo las bases, lineamientos y mecanismos de participación que permitirán garantizar un proceso incluyente, accesible y representativo, en coordinación con colectivos y liderazgos del sector.

Pedraza Huerta, destacó que el objetivo es que este Parlamento a realizarse el 20 de marzo, es que no sea solo un acto simbólico, sino un espacio real donde las personas con discapacidad puedan presentar propuestas, plantear necesidades y contribuir directamente a la construcción de iniciativas legislativas.

“Estamos construyendo las bases para que sea un ejercicio serio, incluyente y con resultados concretos. Queremos que las voces de las personas con discapacidad se escuchen y se traduzcan en acciones”, expresó.

Finalmente, la diputada reiteró que este esfuerzo forma parte de una agenda más amplia orientada a consolidar un Congreso verdaderamente incluyente, donde la participación ciudadana sea el eje central del trabajo legislativo.