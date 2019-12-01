Avanza construcción de La Paz y fortalecimiento de la seguridad en Morelia: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 15 de diciembre de 2025.- El trabajo proactivo y la estrategia de construcción de paz que inició en el 2015 durante el primer periodo de Gobierno del Presidente, Alfonso Martínez Alcázar, ofrece resultados sobresalientes en Morelia al registrar una disminución delictiva sin precedentes.

En rueda de prensa, Alfonso Martínez, compartió algunos indicadores que obedecen a la construcción de paz y de cómo estas cifras se reflejan en el desarrollo económico, afluencia turística y en la convocatoria a eventos multitudinarios en la capital.

Acompañado por la síndica, Melissa Vásquez Pérez; el comisionado, Pablo Alarcón Olmedo; la secretaria de Turismo, Thelma Aquique Arrieta; y la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz; el Presidente de Morelia recordó que en el municipio se ha apostado a la implementación de acciones reactivas y proactivas.

Explicó que el primer rubro es la consolidación del Estado de Derecho en donde quienes cometen un delito, son investigados y detenidos, y el otro que tiene que ver con la cultura, turismo, deporte y educación.

Alfonso Martínez, destacó que esta estrategia, ha permitido que Morelia mantenga una inercia a la baja en cuestión de incidencia delictiva, a pesar de que en el 2018 y 2021 hubo una relajación en la seguridad y se dispararon los indicadores.

Agregó que hoy en día, hay números positivos que demuestran que los esfuerzos que comenzaron en el 2015, brindan condiciones para que haya eventos públicos exitosos y cada vez más el turismo se vuelque a la capital de Michoacán, pues se ha posicionado como una ciudad segura y atractiva.