Arranca la Fiesta Moreliana con música y alegría en el Centro Histórico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 19:26:48

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2026.- Con música, alegría y un ambiente festivo, el Centro Histórico de Morelia se convirtió en el punto de encuentro de familias morelianas, visitantes y turistas que disfrutaron del arranque de la Fiesta Moreliana, organizada por el Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, con motivo del aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.

El encargado de abrir esta celebración fue Eddy Suárez y su banda, talento michoacano originario de Cuitzeo, quien puso a cantar al público con una selección de temas representativos de la música regional.

Desde los primeros acordes, el escenario se llenó de ritmo con canciones como “Desvelado”, “Caminos de Michoacán” y “La María”, en una presentación que reunió diferentes expresiones de la música grupera, norteña, de banda y regional.

La Fiesta Moreliana ofrece así un espacio de convivencia para disfrutar en familia de la música y del ambiente que caracteriza a las celebraciones de la ciudad, teniendo como escenario el corazón de Morelia y su emblemático Centro Histórico.

Con esta primera presentación, el Ayuntamiento dio la bienvenida a una noche pensada para el deleite de las familias y de quienes visitan la ciudad, en un ambiente de sana convivencia y alegría, en Morelia, el mejor lugar para vivir.