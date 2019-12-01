Arranca la Fiesta Moreliana con música y alegría en el Centro Histórico

Arranca la Fiesta Moreliana con música y alegría en el Centro Histórico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 19:26:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 29 de septiembre de 2026.- Con música, alegría y un ambiente festivo, el Centro Histórico de Morelia se convirtió en el punto de encuentro de familias morelianas, visitantes y turistas que disfrutaron del arranque de la Fiesta Moreliana, organizada por el Ayuntamiento que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, con motivo del aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón.

El encargado de abrir esta celebración fue Eddy Suárez y su banda, talento michoacano originario de Cuitzeo, quien puso a cantar al público con una selección de temas representativos de la música regional.

Desde los primeros acordes, el escenario se llenó de ritmo con canciones como “Desvelado”, “Caminos de Michoacán” y “La María”, en una presentación que reunió diferentes expresiones de la música grupera, norteña, de banda y regional.

La Fiesta Moreliana ofrece así un espacio de convivencia para disfrutar en familia de la música y del ambiente que caracteriza a las celebraciones de la ciudad, teniendo como escenario el corazón de Morelia y su emblemático Centro Histórico.

Con esta primera presentación, el Ayuntamiento dio la bienvenida a una noche pensada para el deleite de las familias y de quienes visitan la ciudad, en un ambiente de sana convivencia y alegría, en Morelia, el mejor lugar para vivir.

Más información de la categoria
Explosión de mina deja un joven muerto y otro herido en Apatzingán, Michoacán; es el segundo incidente en horas
Vinculan a proceso a exalcalde de Juchitán por extorsión agravada
Guardia Civil auxilia a recién nacido con problemas respiratorios en la carretera Morelia-Pátzcuaro
SSP localiza sano y salvo a joven víctima de secuestro virtual; evitó pago de 150 mil pesos
Más información de la categoria
Explosión de mina deja un joven muerto y otro herido en Apatzingán, Michoacán; es el segundo incidente en horas
Carlos Salinas reaparece en Harvard durante conversatorio sobre México
Bajo la lupa el Movimiento del Sombrero: FGE Michoacán investiga la ruta del dinero tras el asesinato de Carlos Manzo
Memo Valencia descarta que Carlos Manzo tuviera vinculos con la delincuencia