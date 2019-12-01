Arranca en Morelos, Julio César Conejo Alejos operativo de prevención de accidentes por Semana Santa

Arranca en Morelos, Julio César Conejo Alejos operativo de prevención de accidentes por Semana Santa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 13:33:09
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Morelos, Michoacán, a 30 de marzo de 2026.– Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población y visitantes durante el periodo vacacional, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, puso en marcha el Operativo de Prevención de Accidentes de Semana Santa.

Durante el arranque oficial, el edil destacó que esta estrategia busca generar conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de adoptar medidas responsables, especialmente en materia de seguridad vial, para reducir riesgos y evitar incidentes.

En este operativo participan de manera coordinada elementos de seguridad pública, tránsito y personal del sector salud, quienes estarán desplegados en distintos puntos del municipio brindando atención, orientación y apoyo a la población.

Como parte de estas acciones, el presidente municipal realizó un recorrido por Villa Morelos, donde entregó información preventiva a la ciudadanía e invitó a las y los habitantes a seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades.

Asimismo, reiteró el llamado a respetar los señalamientos de tránsito, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y mantener medidas de precaución en todo momento, a fin de disfrutar de una Semana Santa segura.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de trabajar de manera cercana con la población, promoviendo una cultura de prevención y cuidando la salud y seguridad de todas y todos.

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