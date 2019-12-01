Apuesta Alfonso Martínez por recuperar valor de las familias, para construir la paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 15:42:48

Lázaro Cárdenas, Michoacán; 06 de diciembre de 2025.- El presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, destacó la importancia de recuperar el valor de la familia en las acciones de gobierno, para que cada proyecto trascienda y tenga una visión a largo plazo que vea por el bienestar de las personas.

En el marco de la invitación al aniversario de la Fundación Desarrollo Social y Humano, el Alcalde comentó que este enfoque ha permitido construir la paz en Morelia, pues se busca fortalecer a las familias como el núcleo de nuestra sociedad.

Mencionó que no es casualidad que los problemas de inseguridad en el país vayan de la mano con la destrucción de las familias. Agregó que la ausencia de valores es precisamente lo que facilita las conductas nocivas.

Al respecto, Alfonso Martínez resaltó que en Morelia se implementan estrategias proactivas para atender a la niñez y a la juventud, mediante la cultura, el deporte y la educación.

Destacó que esta visión es compartida por pocos gobiernos, debido a que prefieren resultados inmediatos, a ir construyendo paso a paso, y no tener el crédito del resultado final.

Ante este escenario, Alfonso Martínez dejó claro que Morelia apuesta por proyectos a largo plazo que vean precisamente por el bienestar de las familias, para que nuestros hijos tengan oportunidades y vivan en una sociedad en paz.

Cabe destacar que de manera especial estuvieron presentes en este encuentro José Alberto Varela Vargas, presidente de ATLAC; Saul Alejandro Cuevas Vargas, ex presidente de ATLAC; el abogado Abel Gaona Andrés, y comisariados ejidales, entre otros.