Anuncia Felifer Macías la creación de una Vocería Municipal para dar información de los avances y afectaciones del proyecto del Tren México-Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 18:12:51

Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2025.- Para brindar información oportuna y transparente sobre los avances y afectaciones del proyecto del Tren México–Querétaro, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, anunció la instalación de una Vocería Municipal permanente en un plazo no mayor a dos semanas.

La medida responde a las inquietudes ciudadanas generadas por el retiro de árboles en algunos tramos del trayecto ferroviario, lo que ha suscitado críticas por su impacto ambiental.

“Vamos a arrancar ya una vocería permanente que tendrá intervenciones durante toda la semana en medios de comunicación y redes sociales, para socializar todos los procesos de la obra en materia de movilidad, cuando se tenga que intervenir alguna vialidad”.

De acuerdo con Macías Olvera, esta vocería se encargará de informar de manera continua sobre las intervenciones urbanas relacionadas con la obra, así como de las posibles afectaciones viales que pudieran derivarse de los trabajos de construcción.

En cuanto al impacto ambiental, el edil reiteró el compromiso de su administración con la preservación del entorno natural, asegurando que el proyecto implicará el retiro de no más de 100 árboles y que el Parque Alcanfores permanecerá sin afectaciones.