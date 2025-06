Ante la FGE 3 denuncias por daños durante protesta de Arantepakua: Segob

Morelia, Michoacán, a 3 de junio del 2025.- Son tres las denuncias que el gobierno del estado interpuso ante la Fiscalía General del Estado, por los daños originados en Casa Michoacán durante la manifestación de habitantes de Arantepakua, hechos ocurridos el pasado 26 de mayo.

Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, apuntó que la Consejería acudió ante las autoridades correspondientes para dar trámite a las denuncias.

" Se presentaron tres denuncias por los diferentes momentos y ya se da la propia atención que se le dé a eso. ¿La sensación ciudadana es de que hay impunidad y actuación con algunas personas de reprimir y con algunas otras no? No, no, se hace el trabajo ordinario, la consejería hizo lo propio para presentar la denuncia de la Fiscalía", indicó

el segundo la mando de la administración estatal.

Por parte de los propietarios de las unidades comerciales quemadas, al menos uno de ellos también presentó denuncia en la FGE.

El secretario de Gobierno, indicó que la menor el 95 por ciento de las demandas de la comunidad han sido cumplidas, prefirió no brindar los montos económicos que han destinado bajo la justificación que es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, quienes tienen el dato, dependencia encabezada por Josué Mejía, que prefiere guardar silencio ante el caso.

Entre los daños reportados en la protesta de Arantepakua, dos puertas de Casa Michoacán fueron derriadas.