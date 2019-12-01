Alfonso Martínez invita a disfrutar de la XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula

Morelia, Michoacán; 16 de octubre de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invita a las familias morelianas y visitantes a disfrutar de la XVI Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula, una celebración que mantiene vivas las tradiciones de Día de Muertos, y reconoce el talento de las y los artesanos, además de generar oportunidades para impulsar la economía y el turismo del municipio.

Del 18 de octubre al 3 de noviembre, la feria estará abierta todos los días de 10:00 a 22:00 horas, donde la Plaza Principal de esta tenencia se convertirá en un punto de encuentro para quienes deseen conocer y adquirir las emblemáticas catrinas de barro, así como piezas de loza, artículos decorativos y otras creaciones que distinguen a la comunidad alfarera.

Este domingo arrancará la feria con el tradicional desfile de Catrinas, a las 11:00 horas, seguido de la inauguración oficial de la feria. Durante los siguientes días, las familias podrán disfrutar de un programa cultural, la participación de cocineras tradicionales, y el concurso de catrinas, organizado por el Gobierno del Estado.

Esta edición contará con la participación de 210 artesanas y artesanos de Capula, además de 15 expositores invitados de otras regiones de Michoacán, quienes ofrecerán una amplia variedad de productos que reflejan la creatividad, la identidad y la riqueza cultural de la entidad.

Con el impulso del presidente Alfonso Martínez Alcázar, el Gobierno de Morelia promueve las celebraciones que preservan las tradiciones, acercan a las familias a las expresiones culturales de sus comunidades y abren espacios para la comercialización de productos locales. Eventos como esta feria contribuyen a la llegada de visitantes, al movimiento económico y al reconocimiento de Capula como un referente artesanal de Michoacán.

El Gobierno de Morelia invita a la ciudadanía a visitar Capula, disfrutar de sus actividades y apoyar directamente el trabajo de sus artesanas y artesanos, para que las tradiciones que dan identidad al municipio sigan presentes en cada generación.