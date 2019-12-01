Alfonso Chávez propone reformar Ley de Bibliotecas para incluir a personas adultas mayores

Morelia, Michoacán, a miércoles 4 de febrero.- Con el objetivo de fortalecer la inclusión y la dignidad de las personas adultas mayores, el diputado local Alfonso “Poncho” Chávez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Bibliotecas para el Estado de Michoacán, a fin de impulsar su participación activa en estos espacios.

Durante su intervención, el legislador expuso que “En todo el mundo, las personas viven más tiempo que antes.” y advirtió que este cambio demográfico obliga a preparar entornos más accesibles y humanos para este sector de la población.

Chávez subrayó que “los adultos mayores tienen más probabilidades de experimentar eventos adversos como el duelo, una reducción de los ingresos, el aislamiento social y la soledad”, problemática que impacta directamente en su bienestar emocional y en su vida comunitaria. En este sentido, señaló que “la soledad que aquejan a cerca de una cuarta parte de este grupo, tornándose en factores de riesgo cruciales para las afecciones de salud mental.”

El diputado sostuvo que la lectura y las bibliotecas pueden ser una herramienta social de prevención, convivencia y salud mental, pues “La lectura tiene un sin fin de beneficios para la mente, las emociones y la vida social” y “nos ayuda a mantener la mente activa y saludable, multiplica vivencias y expande el conocimiento hacia nuevas experiencias.”

En el sustento legal, recordó que “la Ley General de las Personas Adultas Mayores y la Ley General de Bibliotecas establecen la obligación de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a servicios culturales, con especial atención a grupos vulnerables, incluyendo adultos mayores;” sin embargo, señaló que “la Ley de Bibliotecas para el Estado de Michoacán no incluye disposiciones específicas sobre la participación activa de adultos mayores”, lo que genera brechas de acceso a programas culturales, tecnológicos y educativos.

Por ello, afirmó que “Bajo este panorama, resulta imperante crear mecanismos que generen entornos físicos, culturales y sociales propicios para este grupo etario en el estado.” y enfatizó que “Adaptar materiales con letra grande, audiolibros, lenguaje claro, formatos accesibles, entre otros, elimina barreras de exclusión”, además de que promueve un envejecimiento activo y reduce el abandono social.

La iniciativa, explicó, “busca contribuir a la mejora en la calidad de vida de los adultos mayores mediante la lectura y la escritura”, incentivando su reincorporación social a través de estrategias que los acerquen a los textos, fomenten la convivencia y fortalezcan su bienestar cognitivo y emocional.

Finalmente, Poncho Chávez dejó un mensaje central para el posicionamiento público de la propuesta: “Las personas adultas mayores, son en sí, bibliotecas con vida.” y recalcó que impulsar su participación “no es un beneficio asistencial, sino una obligación social y legal.” Por ello, convocó a sus compañeras y compañeros a respaldar la iniciativa y “apostar por una sociedad más justa, inclusiva y humana.”

La propuesta fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictaminación.