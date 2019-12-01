Alexis Velázquez respalda método y resultados de encuestas de Morena en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 19:23:12

Huandacareo, Michoacán, a 29 de septiembre de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, se pronunció ante la presentación de los resultados de las encuestas realizadas por Morena para definir sus coordinaciones estatales, particularmente en Michoacán.

Alexis Velázquez señaló que los resultados conocidos este día permiten conocer con mayor claridad las mediciones que sustentaron la definición de la coordinación en Michoacán, por lo que consideró importante respetar el método y los resultados.

El alcalde hizo un llamado a dejar atrás las diferencias surgidas durante la definición y a privilegiar la unidad del movimiento, señalando que la participación de todas las voces serán fundamentales para mantener un proyecto común en Michoacán.

“Hoy tenemos mayor claridad sobre lo que las encuestas reflejaron. Más allá de las diferencias que pudieron existir durante el proceso, lo importante ahora es respetar los resultados y mantener la unidad”, expresó Velázquez.

Finalmente, Alexis Velázquez reconoció que Carlos Torres Piña haya sido definido como coordinador estatal y llamó a que esta nueva etapa se construya con diálogo, respeto y trabajo cercano a las y los michoacanos.