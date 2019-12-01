Alexis Velázquez respalda método y resultados de encuestas de Morena en Michoacán

Alexis Velázquez respalda método y resultados de encuestas de Morena en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 19:23:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huandacareo, Michoacán, a 29 de septiembre de 2026.- Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, se pronunció ante la presentación de los resultados de las encuestas realizadas por Morena para definir sus coordinaciones estatales, particularmente en Michoacán.

Alexis Velázquez señaló que los resultados conocidos este día permiten conocer con mayor claridad las mediciones que sustentaron la definición de la coordinación en Michoacán, por lo que consideró importante respetar el método y los resultados.

El alcalde hizo un llamado a dejar atrás las diferencias surgidas durante la definición y a privilegiar la unidad del movimiento, señalando que la participación de todas las voces serán fundamentales para mantener un proyecto común en Michoacán.

“Hoy tenemos mayor claridad sobre lo que las encuestas reflejaron. Más allá de las diferencias que pudieron existir durante el proceso, lo importante ahora es respetar los resultados y mantener la unidad”, expresó Velázquez.

Finalmente, Alexis Velázquez reconoció que Carlos Torres Piña haya sido definido como coordinador estatal y llamó a que esta nueva etapa se construya con diálogo, respeto y trabajo cercano a las y los michoacanos.

Más información de la categoria
Explosión de mina deja un joven muerto y otro herido en Apatzingán, Michoacán; es el segundo incidente en horas
Vinculan a proceso a exalcalde de Juchitán por extorsión agravada
Guardia Civil auxilia a recién nacido con problemas respiratorios en la carretera Morelia-Pátzcuaro
SSP localiza sano y salvo a joven víctima de secuestro virtual; evitó pago de 150 mil pesos
Más información de la categoria
Explosión de mina deja un joven muerto y otro herido en Apatzingán, Michoacán; es el segundo incidente en horas
Carlos Salinas reaparece en Harvard durante conversatorio sobre México
Bajo la lupa el Movimiento del Sombrero: FGE Michoacán investiga la ruta del dinero tras el asesinato de Carlos Manzo
Memo Valencia descarta que Carlos Manzo tuviera vinculos con la delincuencia