Alexis Velázquez invita a disfrutar del sabor de Huandacareo

Huandacareo, Michoacán, a 30 de marzo 2026.- En el marco de las vacaciones de Semana Santa, Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, extendió una cordial invitación a visitantes y turistas para que descubran y disfruten de la riqueza culinaria que distingue al municipio como uno de los destinos gastronómicos más importantes de la región.

El municipio ofrece una amplia variedad de antojitos mexicanos que conquistan a cualquier paladar: tacos, quesadillas, gorditas, enchiladas y una diversidad de opciones preparadas con el sazón único de su gente. Sin embargo, el gran orgullo gastronómico de Huandacareo son, sin duda, sus carnitas, reconocidas por su sabor, calidad y tradición.

Estas carnitas han sido catalogadas por muchos como unas de las mejores de todo Michoacán y de México, destacando incluso a nivel nacional al ser seleccionadas en la prueba gastronómica de “El Gran Taco 2025” en Tijuana, un reconocimiento que posiciona al municipio como referente culinario.

“Las carnitas de Huandacareo son un símbolo de nuestro orgullo. Nos llena de satisfacción saber que nuestro sabor trasciende fronteras y que hoy somos reconocidos a nivel nacional. Queremos que en esta Semana Santa vengan, prueben y se enamoren de nuestra gastronomía”, expresó el edil.

Huandacareo está listo para recibir a todas y todos con los brazos abiertos, y continuar con su compromiso de impulsar el turismo local, promoviendo no solo sus atractivos naturales y balnearios, sino también su riqueza cultural y gastronómica.