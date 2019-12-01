Alexis Velázquez encabeza entrega de más de 1,500 mochilas a estudiantes de Huandacareo

Alexis Velázquez encabeza entrega de más de 1,500 mochilas a estudiantes de Huandacareo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Septiembre de 2025 a las 20:20:16
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huandacareo, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025. - Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, encabezó la entrega de más de 1,500 mochilas escolares a alumnas y alumnos de las escuelas de la Tenencia de Capacho, así como de las comunidades de San José Cuaro, Tupátaro, La Estancia y Huandacareo.

Esta acción fue posible gracias al respaldo de la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina, y al Gobierno del Estado de Michoacán, quienes han sumado esfuerzos con el gobierno municipal para apoyar la economía de las familias y fortalecer la educación de las niñas, niños y jóvenes.

“Con este apoyo buscamos que nuestras y nuestros estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para seguir construyendo su futuro. La educación es la mejor inversión que podemos hacer por Huandacareo”, señaló el alcalde Alexis Velázquez durante la entrega.

El presidente municipal agradeció el compromiso del Gobierno del Estado para impulsar programas que beneficien a la niñez y reiteró que su administración continuará trabajando de la mano con las autoridades estatales para seguir generando oportunidades para todas y todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a Rubén “S”; militar acusado de feminicidio en Tamaulipas
Procesan a René ‘N’ por presunto abuso sexual contra una menor
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
Persecución en Celaya deja una persona fallecida y dos lesionados, entre ellos un guardia nacional
Más información de la categoria
Policías baleados en retenes de Uruapan, Michoacán, son los
El factor que amenaza con una crisis económica aún peor que la de 2008
Caso Koldo salpica a México: acusan de corrupción y sobornos en el Tren Maya
Militares y comando armado protagonizan persecución en Tierra Caliente: Con ponchallantas y vehículos bloquearon la carretera Apatzingán - Tepalcatepec, Michoacán
Comentarios