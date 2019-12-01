Alexis Velázquez encabeza entrega de más de 1,500 mochilas a estudiantes de Huandacareo

Huandacareo, Michoacán, a 22 de septiembre de 2025. - Alexis Velázquez, presidente municipal de Huandacareo, encabezó la entrega de más de 1,500 mochilas escolares a alumnas y alumnos de las escuelas de la Tenencia de Capacho, así como de las comunidades de San José Cuaro, Tupátaro, La Estancia y Huandacareo.

Esta acción fue posible gracias al respaldo de la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Gabriela Molina, y al Gobierno del Estado de Michoacán, quienes han sumado esfuerzos con el gobierno municipal para apoyar la economía de las familias y fortalecer la educación de las niñas, niños y jóvenes.

“Con este apoyo buscamos que nuestras y nuestros estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para seguir construyendo su futuro. La educación es la mejor inversión que podemos hacer por Huandacareo”, señaló el alcalde Alexis Velázquez durante la entrega.

El presidente municipal agradeció el compromiso del Gobierno del Estado para impulsar programas que beneficien a la niñez y reiteró que su administración continuará trabajando de la mano con las autoridades estatales para seguir generando oportunidades para todas y todos.