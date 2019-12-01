Alcalde de Uruapan clausura obras del teleférico en protesta contra la violencia

Uruapan, Michoacán, a 16 de septiembre del 2025: El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, clausuró simbólicamente los trabajos de construcción de la primera torre del teleférico, ubicada sobre el bulevar frente a plaza Ágora.

En la perla del Cupatitzio, el edil colocó sellos de clausura en la obra, manifestando su molestia en cuestiones de seguridad, haciendo el llamado de atención al gobierno del estado, así como al federal, a reforzar las medidas de seguridad, a combatir al crimen organizado y detener a los responsables del homicidio de un policía municipal ocurrido recientemente.

Manzo señaló que no permitirá que continúen proyectos de gran envergadura mientras la violencia siga afectando a la ciudadanía y a las instituciones de seguridad del municipio.

El teleférico de Uruapan es una de las obras de infraestructura más relevantes para la ciudad, y obra estandarte del gobierno del estado, pensada como atractivo turístico y medio de transporte alternativo. Sin embargo, la clausura se mantendrá (según lo expresado por el alcalde) hasta que se atiendan de manera puntual las demandas de justicia y seguridad en la región.

Hay que recordar que el presidente municipal de Uruapan se ha posicionado como una figura política disruptiva, asemejando el estilo de figuras como Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Manzo también ha sido criticado por la prensa, atribuyéndole discursos de odio, hostigamiento y discriminación por parte de su administración.