Alcalde de Jaral del Progreso confunde nombre de heroína de la Independencia durante el Grito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 22:21:06

Jaral del Progreso, Guanajuato, a 16 de septiembre de 2025.- Durante la ceremonia del Grito de Independencia, el alcalde Daniel Cimental Barrón cometió un error que no pasó desapercibido para los asistentes ni para las redes sociales: confundió el nombre de Josefa Ortiz de Domínguez, pieza clave de la Conspiración de Querétaro, y la llamó Josefa Ortiz de Pinedo.

El hecho ocurrió la noche del 15 de septiembre en la plaza principal del municipio, donde cientos de ciudadanos se dieron cita para presenciar el acto cívico. En el momento solemne de evocar a los héroes de la patria, el alcalde mencionó el nombre equivocado, lo que generó sorpresa y comentarios inmediatos entre los presentes.

La confusión rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios compartieron el video y expresaron diversas opiniones, desde críticas por la falta de preparación hasta comentarios humorísticos.

Historiadores locales recordaron que Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como La Corregidora, fue una de las principales conspiradoras que alertó a los insurgentes del descubrimiento de la Conspiración de Querétaro, permitiendo que la lucha por la Independencia diera inicio en septiembre de 1810.

Hasta el momento, el alcalde no ha emitido un pronunciamiento público sobre el error.