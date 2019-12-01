Afianza Yankel Benítez comunicación con vecinas y vecinos de la colonia Dr. Miguel Silva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 14:03:21

Morelia, Michoacán; 04 de febrero de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, se reunió con vecinas y vecinos de la colonia Dr. Miguel Silva, para escuchar de primera mano sus necesidades y establecer acuerdos que permitan elevar la calidad de vida de quienes habitan esta zona de la ciudad.

Durante el encuentro, realizado junto a la encargada del orden, Lupita de Anda, se acordaron acciones claras de trabajo conjunto, entre las que destacan la coordinación directa para llevar a cabo jornadas de limpieza y poda en camellones y áreas verdes, así como el reforzamiento de la seguridad, en coordinación con Policía Morelia, a través del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo.

Yankel Benítez refrendó el compromiso del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de mantener un gobierno cercano, que escucha y atiende directamente a la ciudadanía, priorizando el contacto directo con las colonias y sus habitantes.

“Así se construye comunidad: cara a cara, sin escritorio y con soluciones. Porque cuando la gente se organiza y el gobierno responde, la colonia se levanta y Morelia brilla”, afirmó el Secretario del Ayuntamiento.