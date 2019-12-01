Adriana Campos Huirache reconoce a Guillermo Valencia en su Segundo Informe Legislativo 

Adriana Campos Huirache reconoce a Guillermo Valencia en su Segundo Informe Legislativo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Septiembre de 2026 a las 19:29:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2026.- La defensa de Michoacán requiere carácter, congruencia y determinación, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura, Adriana Campos Huirache, al acompañar al diputado Guillermo Valencia Reyes durante la presentación de su Segundo Informe Legislativo.

El rendir cuentas, sostuvo, representa mucho más que cumplir con una obligación constitucional, pues implica responder con responsabilidad y respeto a la ciudadanía que depositó su confianza en sus representantes y tiene derecho a conocer qué hacen, qué proponen y qué causas defienden desde el Congreso del Estado.

Adriana Campos Huirache reconoció que estos dos años han representado un reto para la actual Legislatura, pero también permitieron conocer la determinación de Memo Valencia Reyes para enfrentar momentos complejos y mantener una postura firme frente a los temas que considera prioritarios para Michoacán.

Particularmente, destacó el trabajo del legislador en materia de seguridad y su decisión de llevar al Congreso temas sensibles y urgentes para las familias michoacanas y señaló que, más allá de las diferencias de estilo o visión, existe un propósito común dentro del Grupo Parlamentario del PRI, que es trabajar por la ciudadanía.

La coordinadora priista también destacó la dimensión humana de su compañero diputado ante momentos de dolor, particularmente después de la muerte de su amigo Carlos Manzo y dijo que desde entonces ha mantenido su voz en defensa de las familias y de quienes han enfrentado las consecuencias de la violencia y la pérdida.

“Memo convierte sus convicciones en causas y, aun en los momentos más difíciles, encuentra razones para seguir adelante”, expresó Adriana Campos Huirache, quien reconoció en su compañero a un legislador persistente, solidario y dispuesto a defender con firmeza sus posiciones desde la tribuna.

Finalmente, como coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, reconoció el trabajo, carácter, determinación y calidad humana de Memo Valencia Reyes, y resaltó que su Segundo Informe Legislativo representa también una oportunidad para renovar el compromiso de seguir trabajando por Michoacán y su gente.

Más información de la categoria
Explosión de mina deja un joven muerto y otro herido en Apatzingán, Michoacán; es el segundo incidente en horas
Vinculan a proceso a exalcalde de Juchitán por extorsión agravada
Guardia Civil auxilia a recién nacido con problemas respiratorios en la carretera Morelia-Pátzcuaro
SSP localiza sano y salvo a joven víctima de secuestro virtual; evitó pago de 150 mil pesos
Más información de la categoria
Explosión de mina deja un joven muerto y otro herido en Apatzingán, Michoacán; es el segundo incidente en horas
Carlos Salinas reaparece en Harvard durante conversatorio sobre México
Bajo la lupa el Movimiento del Sombrero: FGE Michoacán investiga la ruta del dinero tras el asesinato de Carlos Manzo
Memo Valencia descarta que Carlos Manzo tuviera vinculos con la delincuencia