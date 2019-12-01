Adolfo Torres sostuvo reunión con el Consejo Ciudadano para revisar los avances del Ooapas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 13:39:45

Morelia, Michoacán; 09 de abril de 2026.– Con el objetivo de escuchar, dialogar y construir ideas conjuntas, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario general del Consejo Ciudadano de Morelia, Gerónimo Color Gasca, e integrantes de la Comisión de Cuidado del Agua.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con la operación actual del organismo, así como la actualización de los proyectos hidráulicos que se han desarrollado en beneficio de la población.

En un ambiente de diálogo abierto, se intercambiaron ideas, dudas e inquietudes, mismas que fueron atendidas de manera directa, fortaleciendo la transparencia y la cercanía con la ciudadanía.

Adolfo Torres Ramírez subrayó que el Ooapas ha venido transformándose a través de la modernización, el orden administrativo y la ejecución de obras bien planeadas, enfocadas en brindar beneficios directos a la ciudadanía en materia de infraestructura hidráulica.

No obstante, reconoció que aún existen retos importantes, los cuales requieren del trabajo conjunto entre autoridad y sociedad para ser superados.

La reunión se distinguió por ser una charla productiva, donde las y los participantes coincidieron en la importancia de sumar esfuerzos para mejorar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la capital michoacana.

Asimismo, se reconoció el papel fundamental del Consejo Ciudadano como un aliado clave en la vigilancia, cuidado y desarrollo de la ciudad.

En este sentido, el director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que la participación ciudadana es esencial para avanzar hacia un organismo más eficiente y cercano a la gente.

“Escuchar a la ciudadanía y trabajar de la mano con sus representantes nos permite tomar mejores decisiones. La participación activa de la sociedad es fundamental para fortalecer los servicios y responder de manera más efectiva a las necesidades de Morelia”, señaló.

El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, ha impulsado de manera permanente el trabajo coordinado con todos los sectores de la sociedad, reconociendo que el desarrollo de la ciudad se construye con la participación de quienes representan la voz de las y los morelianos.