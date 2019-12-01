Acusa Carolina Rangel: morenistas michoacanos se han adelantado por la gubernatura

Morelia, Michoacán, a 27 de agosto del 2025.- La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carolina Rangel Gracida, advirtió que algunos aspirantes a la gubernatura de Michoacán han comenzado a adelantarse a los tiempos establecidos por el partido; apuntó que, antes de hablar de candidaturas, es fundamental fortalecer el trabajo de organización en territorio.

En entrevista, la secretaria general de Morena destacó que quienes hoy ocupan diputaciones, senadurías y cargos en el servicio público deben enfocarse en cumplir con las funciones que les fueron encomendadas por la Cuarta Transformación.

Subrayó que será a partir de los resultados de su desempeño como podrán más adelante aspirar a contender por un nuevo puesto de elección popular.

Añadió, resulta prematuro entrar en la discusión sobre posibles candidaturas, ya que Morena aún no ha iniciado formalmente ese proceso de definiciones que corresponderán al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones, quienes emitirán la convocatoria correspondiente en su momento.

Carolina Rangel destacó que hay casos de morenistas que ya estaban hablando de la elección al Solio de Ocampo en 2027, a pesar de que aún no se ha celebrado el primer año de gobierno de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, o los presidentes municipales aún no emitían su primer informe de gobierno.