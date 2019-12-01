Acude el secretario de Marina a la presentación del Plan Michoacán en materia de seguridad

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre de 2025.- El secretario de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, acudió a la reunión que sostuvieron varias autoridades civiles y militares de los tres órdenes de gobierno para la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En el evento, expuso la Operación Michoacán por la Paz y la Justicia, cuya finalidad es desarticular la delincuencia organizada y disminuir los índices de violencia en la entidad, mediante la detención de líderes de primer y segundo nivel, así como de generadores de violencia; la neutralización de campos de adiestramiento; destrucción de laboratorios clandestinos y casas de seguridad; y el aseguramiento de vehículos tácticos modificados para delinquir.

Para dicho plan de operaciones, la Secretaría de Marina cuenta con más de 1,700 elementos navales, siete compañías de Infantería de Marina para las operaciones permanentes contra la delincuencia organizada; dos secciones de Infantería de Marina para las operaciones de seguridad física contra las minas a fin de contener la extorsión y el robo de explosivos; dos equipos de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), para las operaciones de neutralización de artefactos explosivos improvisados por la delincuencia organizada; dos equipos de Fuerzas Especiales (FES) para las operaciones de aseguramiento contra objetivos prioritarios, destrucción y neutralización de campos de adiestramiento y laboratorios clandestinos; una aeronave para vigilancia y reconocimiento y Sistemas Aéreos No Tripulados, para reconocimientos y la localización de campos de adiestramiento, laboratorios clandestinos y concentración de vehículos tácticos; dos helicópteros; seis Buques y Patrullas Operaciones de interdicción marítima para el aseguramiento de embarcaciones contrabandistas y 54 vehículos.

También durante este encuentro, hablaron del proyecto de incremento de capacidades del puerto de Lázaro Cárdenas, debido a la importancia del desarrollo económico de la región.