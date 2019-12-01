Abre la FGE de Michoacán una convocatoria para peritos de la Fiscalía Especializada de Feminicidio

Morelia, Michoacán, a 5 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) lanzó una convocatoria para integrar nuevos perfiles especializados a la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía Especializada de Feminicidio, con el objetivo de reforzar las investigaciones relacionadas con violencia de género y feminicidio en la entidad.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, señaló que quienes aspiren a ocupar estas plazas deberán demostrar conocimientos en perspectiva de género y disposición para continuar capacitándose en este enfoque, debido a la naturaleza de los casos que se analizan en esta área.

La convocatoria contempla siete vacantes de perito en distintas disciplinas: Antropología Social, Análisis de Información Estadística y Georreferenciación, Criminología, Criminalística, Psicología Forense, Trabajo Social y Victimología. Estas áreas son consideradas clave para realizar estudios integrales sobre los contextos en los que se cometen delitos contra mujeres.

Entre los requisitos principales se encuentran contar con título y cédula profesional en la especialidad correspondiente, aprobar la Formación Inicial de Perito con un promedio mínimo de 8.0 y superar las evaluaciones de control de confianza, además de cumplir con los lineamientos establecidos en la convocatoria.

Las personas interesadas también deberán presentar documentación como constancia de conocimientos en perspectiva de género, carta de exposición de motivos dirigida al fiscal general, constancia de no antecedentes penales, y documentos que acrediten no estar inhabilitados por instancias de control, entre otros requisitos.

El registro se realizará en línea mediante el apartado “Concurso de Oposición” del portal oficial de la Fiscalía, donde las y los aspirantes deberán enviar su documentación en formato PDF. El plazo para participar permanecerá abierto hasta el 18 de marzo.

Para asegurar transparencia en el proceso, se integró una comisión evaluadora con representantes de diversas áreas de la institución, que será la encargada de aplicar las etapas de selección, entre ellas entrevistas, revisión curricular, examen de conocimientos, valoración médica y evaluación psicológica. Las pruebas se llevarán a cabo en el Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía, ubicado en la ciudad de Morelia.