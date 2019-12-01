A un 66 % de avance, tramo del segundo anillo periférico que conectará Charo con Tarímbaro

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2026.- La construcción del segmento 4 del segundo anillo periférico alcanza 66 por ciento de avance general a la fecha, para conectar próximamente a Charo y Tarímbaro a través de una longitud de 17.9 kilómetros lineales, informó el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez.

El secretario detalló que entre las localidades de La Goleta y El Cuitzillo, la dependencia estatal edifica dos distribuidores viales, cuatro pasos superiores vehiculares y 30 obras de drenaje, tramo donde actualmente laboran 189 personas, con el apoyo de 34 unidades de maquinaria operativa y 16 camiones de volteo.

Asimismo, comentó que este trayecto conecta con el tramo recientemente inaugurado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de 12.2 kilómetros lineales de longitud entre La Goleta y Jaripeo, para optimizar la movilidad vehicular en el noreste de la Zona Metropolitana de Morelia, donde se localiza Ciudad Salud y los hospitales de Atapaneo.

El funcionario estatal recordó que el Gobierno de Michoacán ejerce una inversión total de 3 mil 198 millones de pesos en la construcción de tres segmentos del segundo anillo periférico de Morelia, que suman 37.1 kilómetros lineales para el tránsito diario promedio de 14 mil 670 usuarios a bordo de cinco mil 870 vehículos.