A propuesta de Brissa Arroyo, autorizan diputadas y diputados, instalación de un “Frascotón” en las instalaciones del Congreso del Estado de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 13:37:59

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero del 2026.- Las y los diputados del Congreso del Estado de Michoacán, autorizaron la instalación de un “Frascotón” en las instalaciones del Congreso del Estado, con la finalidad de que la sociedad, done este tipo de frascos para que puedan ser utilizados en el banco de leche materna.

La diputada Brisa Ireri Arroyo Martínez, quien propuso esta instalación, manifestó que “la lactancia materna es un acto natural que no solo satisface las necesidades nutricionales del bebé, sino que también establece una conexión emocional y profunda entre la madre y su hijo.

Además destacó el impacto positivo que tendría este “Frascotón” toda vez que la lactancia materna abarca múltiples áreas del desarrollo infantil, la salud materna e incluso la sociedad en su conjunto.

En esta propuesta, también se establece que los recipientes no específicos para la leche materna deben cumplir con los siguientes requisitos: de boca ancha, para facilitar la limpieza y evitar que queden restos de leche que puedan ser fuente de contaminación.

No es necesario esterilizarlos; en el caso de ser de plástico, deben ser de uso alimentario; y los tarros de cristal se pueden usar siempre y cuando la tapa de rosca para cerrarlos no tenga óxido.