Vota por la Mariposa Monarca en los premios Lo Mejor de México

Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- La majestuosidad de la Mariposa Monarca posiciona nuevamente a Michoacán en el escenario nacional e internacional, tras ser nominado a los premios Lo Mejor de México 2026. La revista México Desconocido incluyó este fenómeno en la categoría Mejor experiencia para vivir una vez en la vida, reconociendo uno de los espectáculos naturales más impresionantes del mundo que, año con año, engalana los bosques del oriente michoacano.

La migración de la Mariposa Monarca es un fenómeno único que recorre miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los santuarios ubicados en Michoacán, donde millones de ejemplares cubren los árboles como si fueran hojas vivas de tonos anaranjados y negros.

Votar por Michoacán es muy sencillo, recordó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), solo se debe ingresar al siguiente link: https://lomejormexico.com/, registrarse con nombre de usuario, correo electrónico y crear una contraseña para poder emitir el voto, “no es necesario llenar todas las demás categorías, otorgando la plataforma la posibilidad de votar únicamente por el interés de cada persona”, señaló.

Los bosques de oyamel y pino del oriente de Michoacán ofrecen las condiciones ideales para la hibernación de esta especie, gracias a su microclima, altitud y riqueza ecológica. Esta región no solo es fundamental para la supervivencia de “las novias del Sol”, sino que también es un ejemplo de conservación ambiental, donde comunidades locales, autoridades y organizaciones trabajan de manera conjunta para proteger este patrimonio natural de la humanidad.

Además de su relevancia ecológica, la llegada de la Mariposa Monarca impulsa el turismo internacional. Los santuarios se convierten en espacios de aprendizaje, conciencia ambiental y desarrollo económico sustentable para las comunidades, fortaleciendo así el turismo responsable en Michoacán.

Con esta nominación, Michoacán reafirma su riqueza natural y compromiso con la conservación, invitando a las y los viajeros a ser parte de este espectáculo irrepetible. La Sectur hace un llamado a votar y apoyar a la Mariposa Monarca como Mejor experiencia para vivir una vez en la vida.