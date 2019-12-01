'Vance' refuerza lluvias en el noroeste del país

'Vance' refuerza lluvias en el noroeste del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 07:30:09
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Ciudad de México, a 28 de octubre 2026.- La tormenta tropical ‘Vance’ fortalecerá la presencia de la probabilidad de lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el sur de Sinaloa, norte de Nayarit y sur de Durango este miércoles 28 de octubre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Igualmente, mencionó que el ciclón se localizaba a 345 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 380 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Mita, Nayarit.

De igual forma, se detalló que registraba vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 y desplazamiento hacia el norte a 19 kilómetros por hora.

Por otra parte, se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Baja California Sur, costa y norte de Jalisco, y oeste y sur de Zacatecas.

El SMN advirtió que las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo, mientras que las precipitaciones fuertes a intensas podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones.

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